İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4... - Son Dakika

İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız