İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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