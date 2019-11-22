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İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım

6 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu

İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu.


Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cehromi'nin İran'da benzin zammı protestoları sonrası ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli sebebiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:34 
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