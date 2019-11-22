Son Dakika › Dünya › İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım - Son Dakika Dünya
İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım
6 saat önce
ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cehromi'nin İran'da benzin zammı protestoları sonrası ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli sebebiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:34
ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım