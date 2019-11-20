Son Dakika Haberleri: İran'da son durum: Yetkililer 'protestolar bastırıldı', eylemciler ise 'hala sokaktayız' diyor
Son Dakika Dünya İran'da son durum: Yetkililer 'protestolar bastırıldı', eylemciler ise 'hala sokaktayız' diyor - Son Dakika Dünya

İran'da son durum: Yetkililer 'protestolar bastırıldı', eylemciler ise 'hala sokaktayız' diyor

6 saat önce

İran'da benzin zammının ardından patlak veren ve bir anda ülke genelinde onlarca kente yayılan kitlesel eylemler 6'ıncı gününde. Gösterilerde 100'ün üzerinde ölü, binden fazla gözaltı var

İran'da son durum: Yetkililer 'protestolar bastırıldı', eylemciler ise 'hala sokaktayız' diyor, System.String[]

İran'da akaryakıt zammının ardından patlak veren ve ülke genelinde onlarca kente yayılan kitlesel eylemler 6'ıncı gününde.


ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren halk, cuma günü yapılan zammın ardından sokaklara çıktı.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:04 
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