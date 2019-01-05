Son Dakika Haberleri: İran'da Son İki Yılda 30 Ton Patlayıcı Ele Geçirildi

İran'da Son İki Yılda 30 Ton Patlayıcı Ele Geçirildi

1 saat önce

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, ülkenin güney sınırlarında, son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı madde ele geçirdiklerini söyledi.

İran'da Son İki Yılda 30 Ton Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, ülkenin güney sınırlarında, son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı madde ele geçirdiklerini söyledi.

Marani, İran'ın güneyinde sık sık bombalı saldırılara maruz kaldıklarını söyleyerek, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı maddenin güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

İran medyasında yer alan habere göre Marani, bu patlayıcıların büyük kısmının 2017 yılında Çabahar kentine bağlı Kasr-ı Kand bölgesinde öldürülen Ensaru'l-Furkan adlı silahlı grubun lideri Celil Kanberzehi tarafından ülkeye sokulduğunu dile getirdi.

Ensaru'l-Furkan Örgütü

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen Ensaru'l Furkan Örgütü, Hizb-i Ensar-ı İran ile El-Furkan adlı iki grubun birleşmesiyle 2013 yılında kuruldu.

Ensaru'l Furkan Örgütü'nün liderliğini 2015 yılına kadar Haşim Azizi, 2015 yılından 2017'ye kadar ise Celil Kanberzehi yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Kudüs, Devrim Muhafızları, İran, Güncel
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