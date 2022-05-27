İran'da sosyal medyada yayılan "Selam Komutan" marşı Tahran Azadi Stadı'nda koroyla söylendi

İran'da sosyal medyada geniş yer bulan "Selam Komutan" (Selam Fermande) marşı, bu kez başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda çocuklar, gençler ve ailelerinin katılımıyla okundu.

İran'da 12. İmam olarak bilinen Mehdi'nin doğum günü olduğu belirtilen 18 Mart'ta başlayan "Selam Komutan" marşını toplu okuma programları kısa sürede bütün ülkeye yayıldı.

Sosyal medyada Türkçe dahil birçok dile çevrilerek klipleri hazırlanan marşı koro halinde okumak için on binlerce kişi Azadi Stadı'nda toplandı.

Tahran'ın en büyük stadını dolduran kalabalık, İran Milli Marşı'nın ardından hep bir ağızdan "Selam Komutan" marşını söyledi.

Programa katılanlar, İran Lideri Ali Hamaney'in yanı sıra iki sene önce Irak'ta ABD saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ve pazar günü Tahran'da silahlı saldırıda ölen DMO mensubu Albay Seyyad Hodayi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Mehdi, Hamaney ve Süleymani vurgusu

Çocukların hedef kitle olarak belirlendiği marşta Mehdi, Ali Hamaney ve Kasım Süleymani vurguları öne çıkıyor.

Marşta "Selam Komutan, Seyyid Ali yeni nesli çağırmış." sözleriyle İran Lideri Hamaney'e işaret ediliyor.

Bütün dünyanın Mehdi'yi beklediği ifade edilen marşta "Hac Kasım" sözüyle de Süleymani'ye atıfta bulunularak onun gibi olunacağı sözü veriliyor.

Destekleyenlerin yanında eleştirenler de var

Marşın çocuklara söyletilmesi ve çocukların asker selamı vermesi İran'da tartışmalara neden oluyor.

Bu durumun çocuk pedagojisine uygun olmadığını söyleyerek eleştirenlerin yanı sıra yapılan çalışmanın doğru olduğunu savunanlar da var.

Selam Komutan marşı daha önce de Dünya Kudüs Günü'nde ve 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nda çocuklar tarafından koro halinde okunmuştu.