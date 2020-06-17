İran'da sosyal mesafe yasakları tekrar uygulanabilir - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, korona virüs vakalarının artması ve halkın sağlık protokollerine uymaması halinde sosyal mesafe kısıtlamalarının tekrar uygulanabileceğini söyledi.



İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, korona virüs ile mücadelede sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımının tek çözüm yolu olduğunu söyleyerek, "Korona virüsü yok edecek bir aşı veya ilaç bulunmuş değil. Bu nedenle virüsten ancak sosyal mesafe önlemlerine dikkat ederek ve maske kullanarak korunabiliriz" dedi.



İran tarihinde dini ziyaret yerleri ve camilerin ilk kez bir salgın nedeniyle kapatıldığını söyleyen Reisi, yasakları daha fazla devam ettiremeyecekleri için kaldırıldığını vurgulayarak, "Elbette sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte virüs tekrar yayılmaya başladı. Salgından korunmanın en iyi yolu sosyal mesafe ve sağlık protokollerine dikkat etmektir" ifadelerini kullandı.



Sağlık protokollerine uyma oranları düştü



Ülke genelinde sosyal mesafe ve sağlık protokollerine uyulmadığını belirten Ali Rıza Reisi, "Ülke genelinde sağlık protokollerine uyma oranı yüzde 78'den yüzde 23'e ve başkent Tahran'da yüzde 62'den yüzde 11'e düşmüş durumda. Virüs böyle bir ortamda daha hızlı yayılmakta" dedi.



Reisi, normalleşme sürecinin korona virüsten daha fazla korkuttuğunu vurgulayarak, vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde sosyal mesafe kısıtlamalarının yeniden hayata geçirilebileceğini söyledi.



"Vaka sayıları artarsa kısıtlamaları tekrar uygulamaya mecburuz"



Halkın korona virüs ile mücadeleye önem vermemesi ve sosyal mesafe önlemlerine uymaması halinde bazı iş yerleri ve mekanlara tekrardan yasak gelebileceğini söyleyen Reisi, "Korona virüs vakalarının artması ve halkın sağlık protokollerine uymaması halinde sosyal mesafe kısıtlamaları tekrar uygulanmaya başlanır. Böyle bir kararı almak istemiyoruz ancak vaka sayıları artmaya devam ederse, kısıtlamaları tekrar uygulamaya mecburuz" şeklinde konuştu.



İran'da son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 9 bin 65'e, vaka sayısı ise 192 bin 439'a yükseldi. - TAHRAN