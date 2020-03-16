İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi - Son Dakika

İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:01 Kaynak: AA
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Başkent Tahran'daki en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı'ndaki yoğunluğun az olması ve Kafe, satış yerlerin ve restoranların boş olması dikkati çekiyor.
Son Dakika Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti