İran'da su kıtlığı protestolarında ilk can kaybı - Son Dakika

İran'ın Şadgan kentinde su sorunu nedeniyle gece saatlerinde gerçekleştirilen protestoda havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Huzistan eyaletinde yaşanan su sorunu dün halkı sokağa döktü. Eyalete bağlı Şadgan şehrinde gece saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda havaya açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Şadgan Valisi Omid Sabripur can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgedeki su kıtlığını protesto eden kişilerden bazıları güvenlik güçlerine ve orada bulunan halkın üzerine rastgele ateş açtı. Maalesef 30 yaşındaki bir gencimiz kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Olayın faillerinin güvenlik güçleri tarafından tespit edildiğini belirten Sabripur, "Dün gece tespit edilen failler tutuklandı ve diğer kişilerin de tutuklanması gündemde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Ahvaz şehrinde de su krizine çözüm bulmasını isteyen göstericiler, yer yer polis ile çatışmıştı. Gösterilerde "sususuz ve su istiyoruz", "kuraklığa çözüm" sloganları atılmıştı.

Huzistan eyaleti uzun süredir büyük su krizi ile karşı karşıya

Bölgenin en büyük sulak alanı olan Havizeh sulak alanının kuruması ve bölgedeki çiftçilere su verilememesi, uzun süredir tepkilerin odağındaydı. Huzistan eyaletinde nehirler üzerinde inşa edilen barajların kurumasına yol açan su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, elektrik üretiminde ve su tedarikinde ciddi sorunlar ortaya çıkardı. - TAHRAN