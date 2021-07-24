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İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi - Son Dakika

İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi

24.07.2021 15:26

- İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintilerine devam eden protestolarda şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

- İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi

TAHRAN - İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintilerine devam eden protestolarda şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Eyalette su kesintisinin yanı sıra elektrik ve internetin de kesildiği belirtildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı başlayan protestolar 9. gününde devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, ülkenin güneyinde devam eden protestolarda şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini, İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı da 100'e yakın göstericinin tutuklandığını iddia etti. İran devlet televizyonu ise protestolara ilişkin servis ettiği haberinde, gösteriler sırasındaki can kayıplarının provokatör gruplar tarafından açılan ateş sonucu yaşandığını belirtti.

Gösterilerin olduğu eyalette şimdi de elektrik ve internet kesintileri yaşanıyor

Gösterilerin aralıksız şekilde sürdüğü Huzistan eyaletinde internetin ve elektrik kesintilerinin de yaşandığı belirtildi. Küresel internet erişimini izleyen Netblocks, eyalette gösteriler sırasında geniş çaplı internet kesintilerinin başladığını duyurdu. Huzistan Telekomünikasyon Şirketi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de internet kesintilerini doğrulayarak kesintilerin teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

İran'ın Huzistan eyaletinde 15 Temmuz Perşembe günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık sonucu yaşanan su kesintisi, gösterilerin fitilini ateşlemişti. Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayıldı.

Loristan'da 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Huzistan'daki protestolara destek amacıyla Loristan eyaletinde düzenlenen protestolarda da polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Loristan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gelayi, Aligoders'de gece saatlerinde gerçekleştirilen gösterilerde 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini aktardı. Ali Gedayi, "Dün gece yaşanan olaylarda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 7 gösterici de yaralandı. Daha önceden planlanarak organize olan provokatör gruplar bilinçli bir şekilde göstericilerin üzerlerine ateş açıyorlar" dedi.

Gedayi göstericilerin üzerine ateş açan rejim karşıtlarından bazılarının tutuklandığını söyledi.

İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi
İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi
İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi
İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da su krizine karşı protestolara sahne olan Huzistan'da elektrik ve internet de kesildi - Son Dakika


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