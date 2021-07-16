İran'da su sorunu protesto edildi - Son Dakika

İran'ın Ahvaz şehrinde su sorunu yaşayan çiftçiler ve yerel halk kuraklık sorununun çözülmesi için gösteri düzenledi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde halk, bölgedeki kuraklık ve su sorunu nedeniyle protesto düzenledi. Hükümetten Huzistan eyaletindeki su krizine çözüm bulmasını isteyen göstericiler, Ahvaz şehrinde yer yer polis ile çatıştı. Gösterilerde "Sususuz ve su istiyoruz", "Kuraklığa çözüm" sloganları atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç trafiğini geçişlere kapattıkları görülen göstericilerin, Mahşer limanını İmam Humeyni limanına bağlayan kara yolu üzerinde lastikleri ateşe verdikleri belirtildi.

HÜKÜMET SORUNU ÇÖZMESİ İÇİN HUZİSTAN'A HEYET GÖNDERDİ

Ahvaz'da başlayan protestoların ardından hükümet bölgeye heyet gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İçişleri Bakanı Rahmani Fazıli ve Enerji Bakanı Rıza Erdakaniyan ile görüşerek bölgeye heyet gönderilmesini ve su krizinin acil olarak çözülmesini istedi.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise hükümet temsilcilerinin Huzistan'a gittiklerini ve halkın taleplerinin karşılanacağını belirtti.

HUZİSTAN EYALETİ UZUN SÜREDİR BÜYÜK SU KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bölgenin en büyük sulak alanı olan Havizeh sulak alanının kuruması ve bölge çiftçilerine su verilememesi yer yer itirazlara neden oluyordu. Huzistan eyaletinde nehirler üzerinde inşa edilen barajların kurumasına neden olan su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, elektrik üretiminde ve su tedariğinde ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)