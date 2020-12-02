İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı - Son Dakika

İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı

02.12.2020 16:33
İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı, System.String[]

İran hükümetinin Meclis Başkanlığına sunduğu 2021 bütçe taslağında suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin başında bulunduğu kurumun payı 5 kat artırıldı.

İran hükümetinin Meclis Başkanlığına sunduğu 2021 bütçe taslağında suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin başında bulunduğu kurumun payı 5 kat artırıldı.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Meclis Başkanı'na teslim ettiği bütçe taslağı, bu sene Ruhani'nin Meclis'teki temsilcisi tarafından sunuldu.

Ruhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu kararına uyarak oturuma katılmadığını belirtse de muhafazakar kanat Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı ve uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeyi öngören tasarı nedeniyle gitmediği görüşünde.

Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis'teki kabulün ardından Anayasayı Koruyucular Konseyinin (Nigehban) onayıyla yürürlüğe girecek bütçe taslağında savunma bütçesi ve özellikle Fahrizade'nin başında bulunduğu Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumuna ayrılan pay dikkati çekti.

Bütçe taslağında 2020'de 47 milyar 36 milyon tümen (yaklaşık 2 milyon dolar) olan Araştırma ve İnovasyon Kurumu bütçesi, 2021'de 245 milyar tümene (yaklaşık 10 milyon dolar) çıkarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusuna bütçeden ayrılan pay, 24 trilyon 335 milyar 420 milyon tümenden (yaklaşık 1 milyar dolar) 38 trilyon 564 milyar tümene (1,5 milyar dolar) çıkarıldı.

İran Ordusunun bütçesi de 13 trilyon 138 milyar tümenden (500 milyon dolar) 20 trilyon 115 milyar tümene (700 milyon dolar) yükseldi. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ayrılan pay da artırılırken Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü milis teşkilatı olarak bilinen Besic Güçlerinin bütçedeki payı ise azaltıldı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Muhsin Fahrizade, Cumhurbaşkanı, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı - Son Dakika


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