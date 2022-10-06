İran'da Sünni alimlerden "Sistan-Beluçistan Valisi'nin görevden alınması" çağrısı - Son Dakika
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İran'da Sünni alimlerden "Sistan-Beluçistan Valisi'nin görevden alınması" çağrısı

06.10.2022 14:31
İran'da Sünni alimlerden "Sistan-Beluçistan Valisi'nin görevden alınması" çağrısı

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin önde gelen Sünni din adamları ve kanaat önderleri "Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası onlarca kişinin ölümüne neden olan olayın araştırılmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını" istedi.

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin önde gelen Sünni din adamları ve kanaat önderleri "Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası onlarca kişinin ölümüne neden olan olayın araştırılmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını" istedi.

"Sunnionline" haber sitesine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki Mekki Camisi'nde düzenlenen toplantıya, Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri ve bölgedeki kanaat önderleri katıldı.

Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, "Zahidan Kanlı Cuması" olarak isimlendirilen geçen haftaki olaya ilişkin, "Cuma günü yaşanan olay gerçekten çok ağırdı. Bir grup genç karakola taş attı diye askerlerin silahsız halkın üzerine ateş açması kimsenin tasavvur edebileceği bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan diğer konuşmacılar da her türlü ayrılıkçı hareketi eleştirdiklerini ancak olayın bölgedeki "Ceyşul Adl" adlı ayrılıkçı grubun üzerine atılma çabalarının sonuç getirmeyeceğini belirterek, hadisenin bağımsız bir araştırma komisyonu tarafından araştırılması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu toplantıda, bölge yöneticilerinin tedbirsiz davranmaları ve kriz yönetimindeki başarısızlıkları vurgulanırken, Tahran yönetimin Sistan-Beluçistan eyalet yönetiminde köklü değişikliklere gitmesi gerektiğinin altı çizilerek valinin değiştirilmesi çağrısında bulunuldu.

İran devlet televizyonu ve resmi medyanın olayı çarpıttığı öne sürülen toplantıda, olayda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve devam eden gözaltıların durdurulması talep edildi.

Olayın planlı olduğunu öne süren konuşmacılar, söz konusu planı hazırlayan ve uygulayan idareciler ile sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Toplantıya katılanlar ayrıca, bölgede ayrımcılığa son verilmesini ve olaydan zarar görenlerin maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talep etti.

Zahidan'daki olaylar

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 askerin de öldüğü duyurulmuştu.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, cuma namazını kıldırdığı o gün bir facia yaşandığını, emniyet güçlerinin halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açtığını öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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