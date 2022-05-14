İran'da "şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" nedeniyle 9 bin banka hesabı bloke edildi - Son Dakika
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İran'da "şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" nedeniyle 9 bin banka hesabı bloke edildi

14.05.2022 12:55
İran'da "şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" nedeniyle 9 bin banka hesabı bloke edildi

İran'da "yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" gerekçesiyle 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabı bloke edildi.

İran'da "yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" gerekçesiyle 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabı bloke edildi.

İran İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası ile koordinasyon halinde son dönemde yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı kapsamında binlerce banka hesabının bloke edildiği belirtildi.

Yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para işlemleri tespit edilen 545 kişiye ait 9 bin 219 banka hesabının bloke edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu hesapların işlem hacminin 60 trilyon tümen (Serbest piyasa kuruna göre yaklaşık 1 milyar 985 milyon dolar) olduğu aktarıldı.

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Kripto, Banka, Döviz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'şüpheli döviz ve kripto para işlemleri' nedeniyle 9 bin banka hesabı bloke edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da "şüpheli döviz ve kripto para işlemleri" nedeniyle 9 bin banka hesabı bloke edildi - Son Dakika
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