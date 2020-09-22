İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika

İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın

İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın, System.String[]

İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarılırken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı belirtildi.

İran'ın İslamşehr kentinde bulunan süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale için bölgeye sevk edildiği aktarıldı. İran medyasına konuşan itfaiye yetkilisi, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti. Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

İtfaiye, Yangın, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İran'da süt ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika

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