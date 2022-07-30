İran'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı! - Son Dakika
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İran'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı!

30.07.2022 19:02

İran'da başkent Tahran olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlar sebebiyle sel meydana geldi. Yaşanan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı. Ülkede 32 kişi ise hala kayıp olarak aranıyor.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

İran'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

SEL 60 İLDE ETKİLİ OLDU

Kızılay Genel Sekreteri Yakub Süleymani ise sel felaketinin detaylarını paylaştı. Süleymani, selin 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili olduğunu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandığını kaydetti. Kızılay Genel Sekreteri, son bir hafta içinde 27 bin 35 kişiye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

İran'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

TÜRKİYE İNSANI YARDIM MALZEMELERİ GÖNDERDİ

Öte yandan Türkiye, İran'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye insani yardım malzemeleri taşıyan nakliye uçağı gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı" denildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı! - Son Dakika
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