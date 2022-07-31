İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika
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İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi

31.07.2022 13:10
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Yeniden Yapılanma ve Rehabilitasyon Teknik ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Nejat Cihani, İran'ın resmi ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada son bir haftada yaşanan sellerde 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Cihani, sel felaketinde hayatını kaybeden 69 kişi arasında 6 Irak vatandaşının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Kayıp 45 kişiden 3'ü Iraklı. Ayrıca son selde 3'ü Irak vatandaşı olmak üzere 39 kişi de yaralandı." diye konuştu.

Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiğini kaydeden Cihani, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığını, onu Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Balucistan ve Loristan eyaletlerinin izlediğini aktardı.

İran resmi makamları selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selzedelere yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Son olarak İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de kayıp olduğunu belirtmişti

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika
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