İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. - Son Dakika

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İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
6 saat önce
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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