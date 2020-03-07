İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehberi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. - Son Dakika

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İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehberi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
6 saat önce
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehberi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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