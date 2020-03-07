İran'da Tahran Milletvekili korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da Tahran Milletvekili korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da Tahran Milletvekili korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılan Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in bir süredir komada olduğu ve bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. İran'da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısı da 124'e yükseldi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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