Son Dakika Haberleri: İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı

İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı

1 saat önce

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.

İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı, System.String[]
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:00 

İran, Ekonomi
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