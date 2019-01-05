İran'da tartışmalı kara parayla mücadele yasası onaylandı
1 saat önce
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.
İran
'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, ülkenin mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:00
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