İran'da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti

17.07.2022 12:29
İran'da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti

İran'a tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, girdikleri Hazar Denizi'nde boğularak hayatını kaybetti.

İran'a tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, girdikleri Hazar Denizi'nde boğularak hayatını kaybetti.

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrine tatil için gelen 2 Türk vatandaşı Miyanhale sahilinde girdikleri Hazar Denizi'nde boğularak hayatını kaybetti. Ramser şehri Kızılay Başkanı Ali Muhammed Fazeli yaptığı açıklamada, "Dün akşam yerel saatle 20.00 sıralarında Türkiye'den tatil için gelen 5 kişilik aileden 48 yaşındaki baba Lütfi Sercan ve 10 yaşındaki oğlu İşfak Sercan boğularak hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Fazeli açıklamasında ayrıca, "Ailenin diğer 3 üyesi kurtarıldı. Cenazeler ise adli tıpa sevk edildi" dedi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Hazar Denizi, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da tatil yapan 2 Türk, boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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