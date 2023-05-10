İran'da 7 kişi idam edildi! Suçları ise; tecavüz ve uyuşturucu - Son Dakika
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İran'da 7 kişi idam edildi! Suçları ise; tecavüz ve uyuşturucu

İran'da 7 kişi idam edildi! Suçları ise; tecavüz ve uyuşturucu

10.05.2023 14:59

İran'da tecavüz ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen 7 kişi idam edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da sene başından bu yana en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söyledi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, tecavüz suçundan idam cezasına çarptırılan 4 mahkumun cezaları Kerec kentindeki Recai Şehr Cezaevi'nde infaz edildi.

UYUŞTURUCUDAN YARGILANAN 3 KİŞİ DE İDAM EDİLDİ

Uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infazı da Kerec Gezel Hisar Cezaevi'nde gerçekleştirildi.

BU YIL EN AZ 209 KİŞİ İDAMA MAHKUM OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün yaptığı açıklamada, İran'da sene başından bu yana en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söylemişti. Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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