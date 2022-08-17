İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü - Son Dakika
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İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü

17.08.2022 13:16
İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü

İran'da temmuz ayının sonlarında başlayarak, ağustosa kadar Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti.

İran'da temmuz ayının sonlarında başlayarak, ağustosa kadar Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ülke genelinde meydana gelen sel felaketinde 96 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Arani, ülkede insani krize dönüşen felakette en büyük kaybın Tahran eyaletinde yaşandığını belirterek, Tahran'da can kaybının 42 olduğunu söyledi.

İran'da 22 Temmuz'da Fars eyaletinde başlayan şiddetli yağışlar daha sonra Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına almıştı. Şiddetli yağışlar ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmişti.

Günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde birçok bölge su ve çamur altında kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü - Son Dakika

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