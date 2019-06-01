Son Dakika Haberleri: İran'da TOTAL'ın yerini alması beklenen Çinli şirketten haber yok
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İran'da TOTAL'ın yerini alması beklenen Çinli şirketten haber yok

49 dakika önce

İran'dan Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in çekilmesinin ardından, Güney Pars doğal gaz sahasında 11'inci safha projesinini geliştireceği açıklanan Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden (CNPC) 10 aydır bir adım yok.

İran'da TOTAL'ın yerini alması beklenen Çinli şirketten haber yok, System.String[]
İran'dan Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in çekilmesinin ardından, Güney Pars doğal gaz sahasında 11'inci safha projesinini geliştireceği açıklanan Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden (CNPC) 10 aydır bir adım yok.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, ABD yaptırımlarının ardından İran'dan çekilen Fransız petrol devi TOTAL'ın, Güney Pars'ta doğal gaz sahasında yürüttüğü 11'inci safha projesini Çinli CNPC'nin devralacağı açıklanmıştı. Ancak söz konusu açıklamanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bu konuda halen bir gelişme olmadı.
Total'in 4 Kasım 2018'deki ikinci yaptırımlar başlamadan İran'dan çekileceğini açıklamasından sonra, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, 27 Kasım'da Çin'in CNPC şirketinin TOTAL'ın yerini aldığını duyurmuştu.
İran devlet medyasında ise TOTAL'ın yerini alması beklenen CNPC şirketinin 10 aydır bu konuda hiçbir adım atmadığı ve herhangi bir girişimde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Güney Pars sahasının 11. fazının geliştirilmesi amacıyla TOTAL, CNPC ve İran'ın Petropars şirketi arasında 2017'de 4,8 milyar dolarlık bir sözleşme imzalanmıştı. TOTAL'ın hissesi %50,1, CNPC'nin hissesi %30 ve İran Petropars şirketinin hissesi ise %19,9 olarak belirlenmişti.
CNPC şirketinin Total'in yerini alması ile hissesi %80,1'e çıktı. Güney Pars 11. safha projesinin gerçekleşmesi için CNPC şirketinin 4 milyar dolara kadar yatırım yapması gerekiyordu ancak bu konuda bir adım atılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:32 Kaynak: AA
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