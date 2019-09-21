Son Dakika Haberleri: İran'da trafik kazası: 12 ölü
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İran'da trafik kazası: 12 ölü

35 dakika önce

İran'da bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'da bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Gülistan eyaleti trafik polisi müdürü Serheng Ali Abdi, Gülistan Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazanın, tır şoförünün uykuya dalması nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen polis müdürü Ali Abdi, yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğunu belirtti. Abdi, yaralıların Gülistan Hastanesine kaldırıldıklarını söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran'da trafik kazası: 12 ölü

Gülistan Caddesi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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