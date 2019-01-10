Son Dakika Haberleri: İran'da Trafik Kazası: 8 Ölü

İran'da Trafik Kazası: 8 Ölü

5 dakika önce

İran'ın doğusundaki Horasanı Rezevi eyaletine bağlı Çağatay kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Trafik Kazası: 8 Ölü, System.String[]
İran'ın doğusundaki Horasanı Rezevi eyaletine bağlı Çağatay kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran Kızılayı Çağatay Şube Başkanı Berat Ali Mircihangiri, yerel basına yaptığı açıklamada, bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mircihangiri, yetkililerin kazayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:54 Kaynak: AA

İran, Güncel
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