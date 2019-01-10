İran'da Trafik Kazası: 8 Ölü
5 dakika önce
İran'ın doğusundaki Horasanı Rezevi eyaletine bağlı Çağatay kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın doğusundaki Horasanı Rezevi eyaletine bağlı Çağatay kentinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
İran Kızılayı Çağatay Şube Başkanı Berat Ali Mircihangiri, yerel basına yaptığı açıklamada, bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Mircihangiri, yetkililerin kazayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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