Son Dakika Haberleri: İran'da trafik kazasında 28 düzensiz göçmen öldü
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İran'da trafik kazasında 28 düzensiz göçmen öldü

6 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu Afganistanlı 28 kişi hayatını kaybetti.

İran'da trafik kazasında 28 düzensiz göçmen öldü, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu Afganistanlı 28 kişi hayatını kaybetti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan il Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında Afganistanlı göçmenleri taşıyan 2 araç çarpıştı.

İran Acil Yardım Kurumu, araçlardaki Afganistanlı düzensiz göçmenlerden 28'inin hayatını kaybettiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla Haş'taki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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