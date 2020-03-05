İran'da tüm futbol müsabakaları iptal edildi - Son Dakika
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İran'da tüm futbol müsabakaları iptal edildi

6 saat önce

İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda tüm futbol müsabakaları iptal edildi.

İran'da tüm futbol müsabakaları iptal edildi, System.String[]

İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda tüm futbol müsabakaları iptal edildi.


İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm futbol müsabakaları faaliyetleri iptal edildi. İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar ile tüm 1, 2 ve 3. Lig Futbol müsabakalarının 20 Mart'a kadar ertelendiği duyuruldu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vak'alarının sayısının şu ana kadar 2 bin 922 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise 92'ye yükseldiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Futbol, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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