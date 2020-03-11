İran'da tüm spor müsabakalarına 'korona virüs' iptali - Son Dakika
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İran'da tüm spor müsabakalarına 'korona virüs' iptali

28 dakika önce

İran'da tüm spor müsabakalarının korona virüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar iptal edildiği duyuruldu.

İran'da tüm spor müsabakalarına 'korona virüs' iptali, System.String[]

İran'da tüm spor müsabakalarının korona virüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar iptal edildiği duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İran'da korona virüs ile mücadele birimi tarafından alınan kararda, korona virüse karşı önlem amacıyla ülke genelinde tüm spor karşılaşmalarının 20 Nisan'a kadar iptal edildiği açıklandı. Ayrıca, ülke genelindeki spor salonlarının da kapalı olacağı belirtildi.

İran'da aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 354 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 9 bin korona virüs vakası bulunuyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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