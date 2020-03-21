İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor - Son Dakika
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İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor

6 saat önce

İran'da korona virüs salgını ve tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor.

İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor, System.String[]

İran'da korona virüs salgını ve tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor. İran, ülke genelinde nevruz kutlamalarını sürdürdü.


İran'da Hicri Şems'i takviminin başlangıcı (20 Mart) ve yeni yılın başlangıç günü olan Nevruz, binlerce yıldır İran coğrafyasında baharın gelişi olarak kutlanıyor. Birçok İranlı için Nevruz Bayramı, akrabalarıyla zaman geçirmek ve ülkenin diğer şehirlerine seyahat etmek için bir fırsat ancak ülkede hızla yayılmaya başlayan korona virüs ve binleri bulan ölü sayısı bile nevruz kutlamalarını engelleyemedi. İran'daki yetkililer karantina uygulamasının çağ dışı olduğunu vurgularken, şehirler arası seyahatlerden ve sokağa çıkmama konusunda sadece halka ciddi uyarılar yapmıştı.


İran Kızılay Derneği Başkanı Kerim Himmeti son birkaç gün içerisinde İran'da nevruz bayramı için 13 eyaletten toplam 970 bin aracın çıkış yaptığını söyleyerek, "Eğer her bir arabada 3 kişi olduğunu varsayarsak 4 gün içerisinde toplam 3 milyon kişi eyaletler arası gidiş geliş yapacak" ifadelerini kullandı.


Yetkililerden gelen korona virüs uyarılarına rağmen nevruz alışverişlerine ve ziyaretlerine devam eden İranlılar için "evde kalın" çağrıları gelmeye devam ederken, İran için asıl korkutucu tablonun Nisan ayı sonlarında yaşanacağı belirtiliyor.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un İran'da korona virüsün yayılımına ilişkin verdiği bilgide, virüsün ülke genelinde her 10 dakika da bir İranlının ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.


İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise yeni yıl için yayınlandığı mesajında, bir önceki yıla sel felaketi ile başladıklarını ve korona virüsü ile yılı bitirdiklerini söyleyerek, "Yeni yılın daha iyi olmasını umut ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.


İran'da artarak yayılmaya devam eden korona virüs nedeniyle ülke genelinde ölü sayısı bin 433 ve vaka sayısı 19 bin 644 olarak açıklanmıştı. - TAHRAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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