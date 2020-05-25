İran'da türbeler yeniden açıldı - Son Dakika

İran'da türbeler yeniden açıldı

İran'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan türbeler bugün yeniden ziyarete açıldı.

İran'da türbeler yeniden açıldı, System.String[]

İran'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan türbeler bugün yeniden ziyarete açıldı.

Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun aldığı kararla yeniden açılan türbelerdeki ziyaretler avluyla sınırlı yutulurken, iç mekanlar kapalı kalmaya devam edecek. Ayrıca, salgın riski devam etmesi nedeniyle türbe ziyaretleri, sabah gün ağdırdıktan bir saat sonra ile gün batımından bir saat önceye kadar kısıtlandı. Şiilerin büyük önem verdiği Mehşed kentindeki İmam Rıza Türbesi ile Kum kentinde yer alan Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi de bugün ziyarete açıldı. Söz konusu iki türbe yer yıl milyonlarca yerli ve yabancı tarafından ziyaret ediliyor.

İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat'ta tespit edildiği İran'da, salgınla karşı alınan tedbirler kapsamında türbeler mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Ülkede bugüne dek 135 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 7 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Koronavirüs, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'da türbeler yeniden açıldı - Son Dakika Dünya

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