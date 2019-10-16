Son Dakika Haberleri: İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

13 dakika önce

İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek, terör örgütü PKK ve savunucularının yok olması gerektiğini belirtti.

İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek, terör örgütü PKK ve savunucularının yok olması gerektiğini belirtti.

Bahadırı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İster DAEŞ, İsterse PKK olsun teröristler ve onları savunanlar yok olmalıdır. Daha önce terörün acısını çektik." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı tartışmaları

İran Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde Kürt kökenli bazı milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı'na karşı tepki göstermişti. Bukan Milletvekili Kasım Osmani'nin Türkiye'yi hedef alan sözlerine sessiz kalmayan Türk kökenli milletvekilleri harekatı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" diye konuşmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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