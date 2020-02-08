İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki - Son Dakika

İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki

7 saat önce

İran'da Türkçe çekilen ve Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime giren "Atabay" adlı sinema filminin senaristi Hadi Hicazifer ile yönetmeni Niki Kerimi filmin Türkçe çekilmesini eleştiren bir gazeteciye tepki gösterdi.

İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki, System.String[]

İran'da Türkçe çekilen ve Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime giren "Atabay" adlı sinema filminin senaristi Hadi Hicazifer ile yönetmeni Niki Kerimi filmin Türkçe çekilmesini eleştiren bir gazeteciye tepki gösterdi.

Türkçe olarak çekilen ve İran'ın 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime giren "Atabay" adlı sinema filminin başkent Tahran'da düzenlenen gala gecesinde film ekibine sorular yönelten gazetecilerden birinin filmin Türkçe çekilmesini eleştirmesi üzerine filmin senaristi ve oyuncularından Hicazifer, yönetmen Kerimi ve muhabir arasında gerginlik yaşandı.

Kerimi, İran'ın farklı bölgelerinde yaşayan halkların dillerinde de film çekilmesi gerektiğini ve bu konuda şimdiye kadar yeterli faaliyette bulunulmadığını belirtti.

Daha sonra muhabirin sorusuna cevap vermek için araya giren senarist Hicazifer de "Siz ya da başka hiçbir kimsenin Türk diline hakaret etmeye izni ve hakkı yoktur. Anayasaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı da üniversitelerde okutulmalıdır. Bu bölücü görüşler, sinema alanındaki bir dizi eleştirmen ve gazetecinin faşist tutum ve fikirlerinin bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

İranlı kadın sinemacı Niki Kerimi'nin yapım ve yönetmenliğini üstlendiği "Atabay" adlı film, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı tarihi Hoy kentinde çekildi. Büyük çoğunluğu Türkçe çekilen filmin oyuncu kadrosunda Cevad İzzeti, Hadi Hicazifer, Seher Devletşahi ve Danyal Noruş yer alıyor.

Film Festivali, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Türkçe çekilen filmi eleştiren gazeteciye film ekibinden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]