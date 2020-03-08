İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek - Son Dakika Dünya

İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek

7 saat önce

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.

İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek, System.String[]

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.


Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.

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Türkiye, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:16 
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