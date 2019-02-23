İran'da Tutuklu ABD Vatandaşına Yönelik Suçlama Casusluk Değil

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Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar