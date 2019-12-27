İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı - Son Dakika Dünya

İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı

6 saat önce

İran'da geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan ve açlık grevi başlatan İran asıllı Fransız Akademisyen Fariba Adelkah ile Avustralyalı araştırmacı Kylie Moore-Gilbert, ajanlık yaptıkları gerekçesiyle cezaevine gönderilmişti.

İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı, System.String[]

İran'da geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan İran asıllı Fransız Akademisyen Fariba Adelkah ile Avustralyalı araştırmacı Kylie Moore-Gilbert açlık grevine başladı.


Ülkede bulunan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı Noel mesajında, başkent Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu ve yapılan infazlarla bilinen Evin Hapishanesi'nde kalan iki mahkumun kendilerine bir mektup gönderdiklerini ve bulundukları şartlarla ilgili bazı bilgiler paylaştıklarını kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı

Son Dakika Haberleri
17:57 Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı - Son Dakika Haber
17:57 Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika Haber
17:51 DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi tutuklandı - Son Dakika Haber
17:42 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Son Dakika Haber
17:42 Yerli otomobile sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]