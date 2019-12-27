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İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı
6 saat önce
İran'da geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan ve açlık grevi başlatan İran asıllı Fransız Akademisyen Fariba Adelkah ile Avustralyalı araştırmacı Kylie Moore-Gilbert, ajanlık yaptıkları gerekçesiyle cezaevine gönderilmişti.
İran'da geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan İran asıllı Fransız Akademisyen Fariba Adelkah ile Avustralyalı araştırmacı Kylie Moore-Gilbert açlık grevine başladı.
Ülkede bulunan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı Noel mesajında, başkent Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu ve yapılan infazlarla bilinen Evin Hapishanesi'nde kalan iki mahkumun kendilerine bir mektup gönderdiklerini ve bulundukları şartlarla ilgili bazı bilgiler paylaştıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:42
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