- İran'da Uçak Düştü: 2 Ölü
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- İran'da uçak düştü: 2 ölüTAHRAN - İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- İran'da uçak düştü: 2 ölü Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
TAHRAN - İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, "Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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