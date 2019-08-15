- İran'da Uçak Düştü: 2 Ölü

- İran'da uçak düştü: 2 ölüTAHRAN - İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- İran'da uçak düştü: 2 ölü

TAHRAN - İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, "Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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