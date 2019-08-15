İran'da uçak düştü: 2 ölü
1 saat önce
İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Simnan Eyaleti Kızılay
Kurtarma Ekibi, "Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak
Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
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