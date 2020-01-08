İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik... - Son Dakika

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İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik...
6 saat önce
İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:36 Kaynak: AA
İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü.
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