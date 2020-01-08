İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik... - Son Dakika

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik...

6 saat önce

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü.

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik..., System.String[]

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü.

Boeing 737, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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