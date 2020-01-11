İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika

İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto etti.

İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto etti.


İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Emir Kebir ve Şerif Üniversiteleri önünde bir grup öğrenci, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler anısına merasim düzenlerken, tören kısa sürede, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gösteride, hükümeti uçağın düşürülmesi nedeniyle eleştiren öğrenciler, İranlı yetkilileri ve hükümeti istifaya çağırırken, rejim karşıtı sloganlar atıldı. - TAHRAN

Ukrayna, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?
Trump'tan bomba itiraf: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi

Son Dakika Haberleri
02:47 Samandağ'da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haber
01:45 İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu - Son Dakika Haber
01:16 Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:02 Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika Haber
00:52 Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Son Dakika Haber
00:29 Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Son Dakika Haber
00:25 İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 03:31:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]