İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup üniversite öğrencisi, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Emir Kebir ve Şerif Üniversiteleri önünde bir grup öğrenci, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler anısına merasim düzenlerken, tören kısa sürede, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gösteride, hükümeti uçağın düşürülmesi nedeniyle eleştiren öğrenciler, İranlı yetkilileri ve hükümeti istifaya çağırırken, rejim karşıtı sloganlar atıldı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)