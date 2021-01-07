İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yalnızca bir kişi tutuklu durumda - Son Dakika

İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yalnızca bir kişi tutuklu durumda

07.01.2021 10:55
İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yalnızca bir kişi tutuklu durumda, System.String[]

İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait sivil yolcu uçağının "yanlışlıkla" vurularak düşürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yalnızca 1 kişinin tutuklu bulunduğu bildirilirken, hava savunma sistemlerine müdahale gibi siber saldırı iddiaları ve uçağın elektronik sistemleri ile savunma ağında...

İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait sivil yolcu uçağının "yanlışlıkla" vurularak düşürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yalnızca 1 kişinin tutuklu bulunduğu bildirilirken, hava savunma sistemlerine müdahale gibi siber saldırı iddiaları ve uçağın elektronik sistemleri ile savunma ağında arıza gibi teorilerin de kanıtlanamadığı kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Askeri Başsavcısı Gulam Abbas Türki, 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'dan kalkışından kısa süre sonra yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülmesinin birinci yıl dönümünde soruşturmanın akıbetiyle ilgili bilgi verdi.

Soruşturmanın tüm boyutlarıyla yapıldığını aktaran Türki, "Savcılık soruşturması tamamlandı ve yakında hazırlanan iddianame ile birlikte Tahran Askeri Mahkemesi'ne gönderilecek." dedi.

Türki, olayın hata olduğunun soruşturma sonucunda netlik kazandığını belirterek, "Ukrayna uçağının düşürülmesinde hava savunma sistemlerine müdahale gibi siber saldırı iddiaları ve uçağın elektronik sistemleri ile savunma ağında arıza gibi teoriler kanıtlanamadı." ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde olayda kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden yalnızca birinin tutuklu bulunduğunu aktaran Türki, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

İranlı Başsavcı, iddianame mahkemeye sunulduktan sonra soruşturmayla ilgili detaylı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

- Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran kurbanların ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorumlular ortaya halen çıkarılamadı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, önceki gün yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve bu ay içerisinde mahkemeye gönderileceğini duyurmuştu.

Tahran yönetimi, 30 Aralık 2020'de yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Kanada'da olayla ilgili İran devletine dava açan kurbanların yakınları ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Saldırı, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili yalnızca bir kişi tutuklu durumda - Son Dakika


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