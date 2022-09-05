İran'da Bahai inancına mensup 12 kişi İsrail bağlantısı gerekçesiyle gözaltına alındı

İran'da, ülkede yasaklanan Bahai inancına mensup 12 kişinin İsrail ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, cumartesi günü eyaletin farklı şehirlerinde Bahai inancına mensup 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ajanı olmakla suçlanan Bahailerin liderlerinden 2'sinin İsrail'de bulunan Beyt el-Adl merkezinde eğitim gördüğü ve Mazenderan eyaletinde örgüt üyeleriyle birlikte "bir casus hücresi" oluşturduğu ileri sürüldü.

Söz konusu açıklamanın devamında, gözaltına alınan isimlerin, Bahailerin İsrail'in Hayfa kentinde bulunan merkezi ile örgütsel faaliyet ve gizli iletişim içerisinde olduğu ve yabancı medya kuruluşları ile bir amaç doğrultusunda iş birliği yaptığı iddia edildi.

Bahai'lerin devrim karşıtı her türlü faaliyetinin İran Devrim Muhafızları tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada bu yapıyla mücadelenin kesin olarak devam edeceği kaydedildi.

Bahailik inancı

Bahailik, 19. Yüzyılda İran'da kendisini "peygamber" ilan eden Bahaullah adlı kişi tarafından kurulmuştur. Bahaullah'ın yazdığı "Kitab-ı Akdes", Bahailik inancının kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir.

Merkezi İsrail'in Hayfa kentinde olan ve birçok ülkede mensubu bulunan Bahailik inancı, İran'da İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tehdit olarak algılanıp yasaklanmıştır.