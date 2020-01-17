İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı - Son Dakika Dünya

İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı

6 saat önce

Asya Futbol Konfederasyonu, İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti

İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı, System.String[]

Asya Futbol Konfederasyonu, İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti.


Konu hakkında açıklama yapan İran Futbol Federasyonu, ülkede uluslararası futbol karşılaşmalarının yasaklandığı yönünde Asya Futbol Konfederasyonu'ndan mektup aldıklarını belirtti. Kararın nedenine dair ise herhangi bilgi vermedi.

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Futbol, Asya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:58 
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