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İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının oynanması yasaklandı
6 saat önce
Asya Futbol Konfederasyonu, İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti
Asya Futbol Konfederasyonu, İran'da uluslararası futbol karşılaşmalarının yapılmasını yasakladı. Konfederasyon, İran takımlarının üçüncü ülkelerde maçlara katılabileceğini belirtti.
Konu hakkında açıklama yapan İran Futbol Federasyonu, ülkede uluslararası futbol karşılaşmalarının yasaklandığı yönünde Asya Futbol Konfederasyonu'ndan mektup aldıklarını belirtti. Kararın nedenine dair ise herhangi bilgi vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:58
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