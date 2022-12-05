İranlı efsane futbolcu Ali Daei de ülkedeki protestolardan nasibini aldı! Boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle dükkanları mühürlendi - Son Dakika
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İranlı efsane futbolcu Ali Daei de ülkedeki protestolardan nasibini aldı! Boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle dükkanları mühürlendi

05.12.2022 15:56

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin ülkedeki restoran ve kuyumcu dükkanı mühürlendi. Ülkedeki 3 günlük boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle cezalandırılan Daei'nin mücevher galerisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 5-7 Aralık tarihlerinde kapalı olacakları duyuruldu.

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ederken, İranlı efsane futbolcu Ali Daei eylemlere destek verdiği için cezalandırıldı.

DÜKKANLARI MÜHÜRLENDİ

Efsane futbolcunun restoran ve kuyumcu dükkanı "3 günlük boykot çağrılarına destek verdiği" gerekçesiyle mühürlendi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayınlanan haberde, 5-7 Aralık tarihleri için yapılan boykot ve grev çağrıları "devrim karşıtı" olarak nitelendirilirken, Daei'nin bu çağrılara destek için dükkanlarının kapalı olacağını duyurduğu ve bu nedenle işyerlerinin mühürlendiği ifade edildi. Daei'ye ait olduğu ileri sürülen mücevher galerisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "5-7 Aralık tarihlerinde kapalı olacakları" duyurulmuştu. Konuya ilişkin ünlü futbolcu Ali Daei'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

İran'daki protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin dükkanları mühürlendi
Ali Daei

KATAR'A GİTMEDİ

İran'ın efsanevi futbolcularından Ali Daei, daha önce de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "FIFA ve Katar Futbol Federasyonu'nun eşim ve kızlarımla Dünya Kupası'na katılmamız için yaptığı resmi davete, çoğumuzun kendini iyi hissetmediği bu günlerde ülkemde sizlerle birlikte olmak için hayır cevabını verdim." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLER DERSLERE GİRMEME KARARI ALDI

İranlı eski futbolcu, gösteriler sırasında "Sevdiklerini kaybeden tüm ailelere" başsağlığı dilediği mesajını, "İran ve İranlılar için aydınlık günler diliyorum." temennisiyle tamamlamıştı. Sosyal medyada muhalifler tarafından yapılan paylaşımlarda ülkede 3 günlük boykot ve grev çağrıları yapılmış, bazı üniversite öğrencileri de boykota destek verdiklerini açıklayarak bu sabah itibarıyla derslere girmeme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İran'daki protestolara destek veren efsane futbolcu Ali Daei'nin dükkanları mühürlendi
Ali Daei

PROTESTOLARDA YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı efsane futbolcu Ali Daei de ülkedeki protestolardan nasibini aldı! Boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle dükkanları mühürlendi - Son Dakika

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