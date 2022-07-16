İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına karşı protesto gösterisi - Son Dakika
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İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına karşı protesto gösterisi

16.07.2022 21:37
İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına karşı protesto gösterisi

İran'da tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Urumiye Gölü'nün kurtarılması için gerekli adımları atmamakla suçlanan hükümete karşı protesto gösterisi düzenlendi.

İran'da tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Urumiye Gölü'nün kurtarılması için gerekli adımları atmamakla suçlanan hükümete karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Urumiye Gölü'nün kurumasını önlemek için yeterli özenin gösterilmediğini savunan yüzlerce gösterici Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, göstericilerin, "Urumiye Gölü susuzdur" ve "Meclis, Urumiye Gölü'nün öldürülmesini emrediyor" sloganları attığı görülürken güvenlik güçlerinin caddelerdeki yoğunluğu dikkati çekti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ???????Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şu anda gölün yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor. Ülkede daha önce de gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler düzenlenmişti.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

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Kaynak: AA

Urumiye Gölü, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına karşı protesto gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına karşı protesto gösterisi - Son Dakika
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