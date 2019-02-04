Son Dakika Haberleri: İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki Yangında 3 Bilim İnsanı Öldü

İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki Yangında 3 Bilim İnsanı Öldü

23 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki Yangında 3 Bilim İnsanı Öldü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'daki Uzay Araştırmaları Merkezi'nde çıkan yangında üç bilim insanı hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Tahran'ın merkezindeki Uzay Taşımacılığı Sistemleri Enstitüsü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını açıkladı.

Cehromi, "Yangın nedeniyle üç iş arkadaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Yangının binada görevli personelin devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldıkları sırada çıktığını belirten Cehromi, bu nedenle kimsenin durumu fark edemediğini söyledi.

İranlı Bakan, yangının ne zaman çıktığı ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Uzay Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, Washington'un tepkisine neden olmuştu. Tahran'ın uydu faaliyetlerini balistik füze programının parçası olarak değerlendiren ABD yönetimi, İran'a uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cehromi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yeni bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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