İran'da vaka sayısında korkutan artış - Son Dakika

İran'da vaka sayısında korkutan artış

29.10.2020 14:52
İran'da vaka sayısında korkutan artış, System.String[]

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 293 kişiye korona virüs teşhisi konuldu.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 293 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 8 bin 293 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 399 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 596 bin 941'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 34 bin 113'e ulaştığını açıkladı. İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında büyük artış yaşandı. Son 24 saatte 8 bin 293 kişiye korona virüs teşhisinin konulmasıyla, salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran'da vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Horasan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da vaka sayısında korkutan artış - Son Dakika

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