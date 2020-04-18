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İran'da virüsten can kaybı 5 bin 31'e yükseldi
6 saat önce
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında can kaybının en çok yaşandığı ülkelerin başında yer alan İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında can kaybının en çok yaşandığı ülkelerin başında yer alan İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle toplam can kaybının 5 bin 31'e yükseldiği öğrenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İran'da can kayıpları çift rakamları sayılara düşerken, 12 Mart'tan bu yana en az vaka sayısı bugün kaydedildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 374 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 80 bin 868'e yükseldiğini söyledi. Ülkede bugün itibariyle toplam 55 bin 987 koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiği bildirildi.
- Tahran
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:54 Kaynak: DHA
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